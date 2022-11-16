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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونو سافيو يداعب كريم فؤاد من مرانهم اليوم بالنادي.. شاهد

صدى البلد

نشر اللاعب برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر سافيو في الفيديو أثناء أداء تمارينه في النادي الأهلي وهو يداعب كريم فؤاد، مما نال إعجاب متابعيه.

 

وقال الإعلامي محمد شبانة، إن إدارة الكرة بـ الأهلي بدأت تجهيز حملات إعلانية ضخمة لعدد من نجوم الفريق الأول لترضيتهم ماليا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تأخر صرف مقدم عقود الموسم الجديد وباقي مستحقات الموسم المنقضي.

 

وقال "شبانة" عبر برنامجه «بوكس توبوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي ترضية اللاعبين بحملات إعلانية ستكون عقب انتهاء إدارة الأهلي من عقود الرعاية الجديدة سوف تتم ترضية هؤلاء النجوم وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا».

 

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