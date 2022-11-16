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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير دولي: مصر تعتمد على التنمية المستدامة حتى في مجال السياحة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور حسين أباظة، الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ إن الدولة تتجه بشكل عام نحو التنمية المستدامة حتى في مجالات السياحة وكذلك في الأنشطة الزراعية، وذلك عن طريق التنمية الريفية المتكاملة من خلال توفير البنية التحتية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف حسين أباظة، خلال مداخلة هاتفية على قناة “تن” الفضائية في برنامج “صباح الورد”، أنه لا بد من التوعية والترشيد في الموارد مثل المياه والطاقة ومدخلات الإنتاج بشكل عام، عن طريق زراعه محاصيل غير شرهة للمياه مثل قصب السكر والأرز.

وأوضح الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ أن معظم الآبار الموجودة في جمهورية مصر العربية مصادرها غير متجددة، وذلك يؤكد عدم إمكانية التوسع في المناطق الزراعية أو السكنية حول مناطق تعتمد على الآبار بشكل أساسي؛ مشيرا إلى أن الدلتا الجديده تعتمد في الري على المياه المعاد تدويرها من خلال التحلية، والتي تصلح للنباتات الشجرية.

الاقتصاد التنمية المستدامة التنمية الريفية المتكاملة صرف صحي توفير الخدمات الصحيه

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