هل ينتقل للزمالك؟.. قرار نهائي من الإسماعيلي بشأن عبد الرحمن مجدي

استقر مسئولو نادي الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي على بيع عبدالرحمن مجدي الجناح الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال تلقيه عرض مالي قوي .



وجاء استقرار مسئولي الإسماعيلي على بيع عبدالرحمن مجدي بناء على رغبة اللاعب والذي أكد رغبته في خوض تجربة جديدة خارج قلعة الدراويش .



وينتظر مسئولو الإسماعيلي وصول عرض مالي قوي للسماح برحيل عبدالرحمن مجدي خاصة في ظل مطالب اللاعب الكثيرة في الفترة الأخيرة .



وكانت الأيام الماضية شهدت تردد أنباء قوية حول وجود رغبة لدى الزمالك في ضم عبدالرحمن مجدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



وعلى جانب آخر ، نفى أيمن الجمل، مدير الكرة الجديد بالإسماعيلي، ما تردّد من أنباء عن اجتماعه مع لاعبي نادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.

وقال “الجمل”: "لم يحصل أي اجتماع بيني وبين اللاعبين وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".

وأكد “الجمل” أنه لا يوجد ناد في العالم يخلو من المشاكل، مشيرًا إلى أن مشكلة الإسماعيلي في تصدير المشكلة.

وأضاف: "هناك مشاكل كان يسهل تلافيها وسنتعامل مع مشاكل النادي باحترافية".

وتابع: "لدينا بعض المشاكل سنقوم بحصرها ومحاولة حلها".

وأكد “الجمل” أنه رحّب بالعمل داخل بيته الإسماعيلي، موجهًا الشكر لإدارة كفر الشيخ على السماح له بالرحيل للإسماعيلي.