التصديق على إقامة 227 مشروعا في 13 محافظة .. تفاصيل 

صدق مجلس الوزراء على الموافقات الصادرة بشأن إقامة 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام.



وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون إجتماعية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات.



ويتم مراعاة المحددات والضوابط فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والتي من بينها عدم تبوير أية أراضٍ زراعية قائمة، وعدم السير في إجراءات تخصيص أية أراضٍ زراعية لأية مشروعات إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.



ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء.