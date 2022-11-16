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رئيس التحرير
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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية للطاقة: مصر قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لدول العالم

صدى البلد

   أكدت مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى دول العالم أجمع، موضحة أن مصر لديها طاقة متجددة هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لذلك تستطيع إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تستطيع تصديره إلى جميع دول العالم. 
وأعربت سيمسون ـ في كلمة لها خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) المقام حاليا بشرم الشيخ ـ عن شكرها العميق لوزير البترول والثروة المعدنية للمهندس طارق الملا على دعمه المتواصل للاتحاد الأوروبي في قضية التغيرات المناخية.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في مجال تحويل أنظمة الطاقة بناء على أهداف المناخ وتنفيذ كافة مخرجات اتفاقية باريس وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت سيمسون أن الاتحاد الأوروبي يستطيع استيراد الهيدروجين الأخضر من جميع الدول التي تقوم بإنتاجه من ضمنها مصر، مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر شرم الشيخ يعد من إحدى العلامات التي تؤكد على أهمية الشراكة مع مصر في مجال الطاقة المتجددة وذلك لمكافحة تداعيات التغير المناخي، لافتة إلى وجود إمكانيات هائلة لتعزيز تحول الطاقة في المنطقة.
وشددت مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة مع مصر في مجال الطاقة المتجددة من أجل توفيرها في منطقة المتوسط، مؤكدة على ضرورة العمل على الوصول إلى البنية التحتية للهيدروجين وتوفير التمويل اللازم لإنتاجه، بما يساهم في وجود إطار عالمي لسوق الهيدروجين.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى نظام الطاقة المستقبلية مع ضرورة توفير كافة الاحتياجات الأساسية واللازمة من أجل تحقيق العدالة لجميع دول العالم، كاشفة في الوقت نفسه عن أن الاتحاد سيساهم بمبلغ 35 مليون يورو لزيادة القدرة على توليد الطاقة ودعم 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية، وذلك لدعم البنية التحتية واستثماراتها وكذلك تطوير سلاسل التوريد والإجراءات المطلوبة لتحقيق التطور العادل للجميع، بما يفيد البيئة والاقتصاد على حد سواء.
وأكدت أن مؤتمر شرم الشيخ يعد فرصة جيدة ورائعة لايجاد حلول تناسب جميع الدول لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، معربة في الوقت نفسه عن تطلعها لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر"cop27" . 
وردا على سؤال حول إمكانية عودة الاتحاد الأوروبي لاستيراد الغاز الروسي حال انتهت الحرب في أوكرانيا، قالت كادري سيمسون "إن روسيا أصبحت شريكا لا يمكن الاعتماد عليه، مضيفة أن المسألة مع روسيا لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه" .
وأضافت سيمسون "نحن لدينا شركاء في كل أنحاء العالم، وكثير منهم قد ساعدونا بالفعل، لذا أوروبا الآن تغلبت على الاعتماد على الوقود الروسي وأدخلنا كذلك إجراءات واضحة للتعامل مع مسألة الطاقة"، معربة عن اعتقادها بأن العالم كله يدرك هذا الأمر وأن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب المممارسات الروسية، وأشارت إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الطاقة، مضيفة أننا لن نمارس المزيد من الضغط على سوق الطاقة العالمي .

م و ر/سما/ن ه ل 

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