الحكومة توافق على توفيق أوضاع 125 كنيسة وتابعا

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.



ووافق مجلس الوزراء على صرف المساندة المقدمة لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقا للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.