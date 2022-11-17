عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش الحساب الختامى للموازنة العامة 2021 - 2022 الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أرسل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 .

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعات أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى الجلسة العامة الماضية نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري... وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية ب (137) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.

وأجمع النواب على أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيدين بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى تعانى منه كافة دول العالم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق... وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

شكرا يا ابن الأصول | رسالة شيرين لـ حمادة هلال بعد هذا التصريح

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

ارتكب الكبائر فترة طويلة ويريد التوبة.. هل تقبل وما شروطها؟

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 17-11-2022

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ