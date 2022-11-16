شاهد.. «نورة» توجّه رسالة للعالم من قلب مؤتمر المناخ وتحاور الزائرين بشاشة تفاعلية

كلنا لازم نشارك في الحل

شهدت فعاليات مؤتمر المناخ cop27 الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، أنشطة متنوعة ومكثفة للمبادرة الوطنية "نورة" والتى تعد أحد أهم المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وتستهدف تمكين الفتيات ودعم الاستثمار فيهن.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس حرصها على تضمين المبادرة الوطنية "نورة" ضمن مشاركة المجلس بفعاليات هذا المؤتمر العالمي الهام للتأكيد على أن الفتاة المصرية تحظى بدعم ومساندة قوية، حيث تحظى المبادرة برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، ولتسليط الضوء أيضًا على آثار تغير المناخ على الفتيات وأهمية دورهن في مواجهته .



وشهد اليوم الرئاسي للمرأة عرض فيديو بعنوان "نورة .. وتغير المناخ"، والذى أعده المجلس، وحمل مجموعة من الكلمات والرسائل الهامة باللغتين العربية والانجليزية على لسان الفتاة المصرية "نورة" بطلة المبادرة الوطنية ، لتلقى الضوء على تأثير تداعيات التغيرات المناخية على الفتيات، والسلوكيات الخاطئة تجاه الطبيعة ومردودها على البيئة والحياة، وأهمية إشراك الفتيات فى صنع القرار فى القضايا البيئية .



وتقول "نورة" فى الفيديو: استهلاكنا لاستغلال الموارد الطبيعية كان من غير حساب لبكره وحق الأجيال الجديدة .. أنا البنت اللى أهلها هيطلعوها من المدرسة لما الحال بيضيق بيها ويجوزوها غصب عنها.. صحتى هتضعف بسبب نقص الغذاء وعمرى ما كنت طرف فى القرارات اللى بتسبب فى أزمات مناخية لكن لأنى الحلقة الأضعف.. أنا البنت اللى هتدفع ثمن كل القرارات".



وتابعت "نورة" فى رسالتها عبر الفيديو : كلنا لازم نشارك فى الحل وعشان أقدر أواجه تأثيرات التغيرات المناخية لازم تساعدونى أكمل تعليمى وأخد قرارات حياتى بنفسى .. ولما اكبر اشتغل ويكون ليا مصدر رزق وكمان أعيش فى أمان فى البيت والشارع والشغل ويكون ليا دور فى اتخاذ القرارات اللى بتحدد مصير البشرية واللى منهم السيدات والأطفال"، واختتمت رسالتها: أنا نورة من مصر ودى رسالتى للعالم كله استثمروا فينا النهارده لأن البنات جزء كبير من حل أزمة بكره".



فيديو "نورة وتغير المناخ"

https://fb.watch/gQkd15W0rV/



كما شهد الجناح الخاص بالمجلس، في الـمنطقة الخضراء Green Zone، اطلاق الشاشة التفاعلية التى تتحدث من خلالها "نورة" بطلة المبادرة وتحاور المشاركين بالمؤتمر، قائلة: "أنا نورة وعندى 12 سنة من صعيد مصر وعندى هوايات كتير .. ومبادرة نورة تركز على الفتيات بهدف تعزيز فرصهم عشان يقدروا يحققوا كل اللى بيحلموا بيه".

تلك الشاشة الإليكترونية التفاعلية التى تظهر من خلالها "نورة" مزودة بكاميرا وأجهزة صوت، وتعمل من خلال فريق عمل تقني كامل مهمته تحويل الحركة والصوت لتتفاعل مع المارين عبر تقنيه تسمي 3D Molding ، حيث أصبح الزائرين يمكنهم التفاعل مع "نورة" والتحدث إليها كما لو أنها شخص حقيقي.

أما الأغنية التى أعدها المجلس أيضا ضمن أنشطة المبادرة فتضمنت كلمات معبرة منها: أنا قد المشوار .. أنا ليا مكان في الصورة شمسي تبعت نهار بالنور .. ينقش سطور بالأمل محفورة هابني فيا وهـ أكـون .. هاغير في اللي فات هاعرف أرسم وألون .. أحلام كل البنات .. وصبورة أنا نورة.. حلمي عزم وقرار وكيان وإتجاه وأدي بكرة الأمان بإيمان بالله.. علم فهم وفرصة ونجاح.. فن فكر وقوة وكفاح.. حلمي ده باختصار انتصار للحياة".

"نورة" لم تظهر فى مؤتمر المناخ فقط من خلال الفيديو والشاشة التفاعلية والأغنية ، ولكن ظهرت بنفسها فى شكل "عروسة" ترمز لفتاة مصرية أصيلة من صعيد مصر تصدرت معروضات المجلس بجناحه بالمؤتمر ، وحرص الزائرون من الوفود الأجنبية على اقتنائها والتقاط الصور التذكارية معها تعبيراً عن إعجابهم بفكرة المبادرة ورسالتها .

تجدر الإشارة الى أن "نورة" هي مبادرة وطنية مصرية تهدف الى تمكين الفتيات بشكل عام ودعم الاستثمار فيهن، تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، و يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

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