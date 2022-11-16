شاهد.. حسين فهمي يشارك متابعيه صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان حسين فهمي رئيس الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حسين فهمي، في الصورة ببدلة كلاسيك، مما نال إعجاب متابعيه.

وافتتح الفنان حسين فهمي رئيس الدورة ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معرض صور من أعمال المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني في إطار الاحتفال بمئويته.

وأعلن الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من قبل عن الاحتفال هذا العام بمئوية المخرج الإيطالي الكبير " بيير باولو بازوليني"، مشيرًا إلى أنه في إطار الاحتفالية سيكون هناك مجموعة من الأفلام المرممة له تعرض بالمهرجانبجانب معرض خاص.