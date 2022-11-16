تحديث الصناعة ينظم ندوة للتعرف على تحديات الأزمات الحالية

نظم مركز تحديث الصناعة ندوة تفاعلية بالتعاون مع "رابطة سلاسل الإمداد الأمريكية"، وذلك على التعرف على أفضل الممارسات والتحديات التي يمكن اتباعها للتغلب على الازمات الحالية وكيفية تحقيق التميز في إدارة سلسلة التوريد.

وفي البداية تم شرح أبرز الخدمات الفنية التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة لدعم المجتمع الصناعي في كافة القطاعات.

وناقشت الندوة النموذج المرجعي "SCOR Model" لعمليات سلسلة التوريد والإمداد، كما تم عرض قصة نجاح أحد العملاء في سلسلة الإمداد والتوريد وكيف تغلب على الأزمات الحالية.

كما ناقشت الندوة كيفية "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد" في ظل الأزمة العالمية الراهنة، إلى جانب بحث سبل تقييم سلال الإمداد الخاصة بالشركات.