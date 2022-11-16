عكس القبلة وفيلم رعب طويل.. دواوين جديدة في عامية هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ضمن سلسلة الشعر العامي التي يرأس تحريرها الشاعر محمود الحلواني، مجموعة من الدواوين لعدد من الشعراء.

ومن أبرز إصدارات السلسلة خلال الفترة الماضية: ديوان «عكس القبله» للشاعر علي المرسي، وديوان « فيلم رعب طويل» للشاعر عبد الرحيم يوسف، وديوان « إيكو» للشاعر محمد فرغلي.

كما أصدرت ديوان «طيور الطمي» للشاعر مجدي السعيد، وديوان «الظلال.. اتنين ماشيين» للشاعر حسان البربري، وديوان «لف وارجع» للشاعر محمد حسني إبراهيم، وديوان «بواقي العيد» للشاعرة سهير سليم، وديوان «مالكيش صور عندي» للشاعر ماجد أبادير.

يذكر أن سلسلة شعر العامية بالهيئة المصرية العامة للكتاب يرأس تحريرها الشاعر محمود الحلواني، ومدير تحريرها صلاح صبري.