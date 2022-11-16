أخبار التعليم| امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستشمل أسئلة مقالية قصيرة.. والعليا للفيروسات توضح كيفية حماية الأطفال من «التنفسي المخلوي»

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استجابة لـ صدى البلد.. «العالي للحاسبات» بالتجمع يحل مشكلة أحد أولياء الأمور

استجاب اللواء هشام عمارة، عميد المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول، لاستغاثة عدد من أولياء الأمور، وتدخل لحل مشكلة تتعلق بدفع المصروفات الدراسية وعدم تطبيق قرار وزارة التعليم العالي بتقسيط المصروفات.

كل ما تريد معرفته حول المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد

أطلقت إدارة التعاون الدولي، إحدى إدارات قطاع التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للقطاع بجامعة عين شمس، وإدارة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة، المنصة الإلكترونية للاتفاقيات الدولية.

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول عقد المُلتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول توصيات المُلتقى السادس لمدراء مراكز القياس والتقويم بعنوان "نظم القياس والتقويم في ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة"، والذي استضافته جامعة بنها في 2 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وبمشاركة 27 جامعة مصرية، بالإضافة إلى جامعة الدلتا التكنولوجية.

التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستشمل أسئلة مقالية قصيرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بما فيها الصفان الأول والثانوي، ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية قصيرة.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف عن نموذج استوديو يستخدم الواقع الافتراضي للتقييم المعماري

كشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر المناخ COP27 المقام بشرم الشيخ، عن نموذج لاستوديو تصميم جديد من نوعه في عالم الهندسة المعمارية بمصر، يمزج بين الهندسة المعمارية الخضراء وتقنية الواقع الافتراضي، وهو نموذج يعرض لأول مرة في جناح الجامعة بالمؤتمر.

بعد انتشار العدوى.. خبير يكشف الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المدارس

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن المدارس والمؤسسات التعليمية لها دور كبير ومهم في بناء المنظومة الصحية للطلاب، وذلك عن طريق تعزيز الممارسات الحياتية الصحية والوقائية إليهم، وهي تعد جزءا كبيرا ومهما من المنظومة التربوية، التي تعمل من خلال مجموعة من المفاهيم والخدمات التي تعمل على تعزيز صحة طلاب المدارس، وتقديم المعلومات العلمية الدقيقة التي تساعد على تحجيم الخوف والقلق الذي يحيط بهم من انتشار العدوى داخل المدارس.

العليا للفيروسات توضح كيفية حماية الأطفال من "التنفسي المخلوي"

أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، ووزير الصحة الأسبق، أن الفيروس التنفسي المخلوي يصيب الأطفال في هذا التوقيت من كل عام، وله أعراض مشابهة للإنفلونزا.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 2023-2022 التجريبي.

«الثقافي البريطاني»: منحة بـ14 مليون جنيه إسترليني لحماية التراث المعرّض لخطر تغير المناخ

أعلن صندوق الحماية الثقافية (CPF) التابع للمجلس الثقافي البريطاني، بالشراكة مع وزارة الشئون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة (DCMS)، عن منحة جديدة بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لصالح 17 مشروعًا، وتشمل المشاريع التي تحمي التراث المعرض لخطر تغير المناخ.

التعليم تعلن نتائج بطولات الجمهورية لمدارس البنات 2022/2023

أًّقيمت بطولات الجمهورية للمدارس (بنات) للعام الدراسي 2022/2023، ضمن البرنامج الزمني لبطولات الجمهورية، والتي تشرف عليها الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وتنفذها إدارة التربية الرياضية بنات.

أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيفية تقوية مناعة الأطفال في فصل الشتاء

أكدت الدكتورة إيمان مصطفى السيد، أستاذ كيمياء حيوية التغذية بقسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، أهمية دور التغذية في رفع مناعة الأطفال مع بداية العام الدراسي، ومع بدء الشتاء، مشيرة إلى أنه في ظل وجود جائحة كورونا يجب الاهتمام بمناعة الأطفال للوقاية من نزلات البرد والأمراض التنفسية بصفة عامة وكورونا بصفة خاصة.