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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة|توقيع الكشف الطبي على 1926 حالة خلال قافلة طبية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1926 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

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من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 489 حالة جراحة، و462 حالة أطفال، و317 باطنة، و126 قلب، و87 نساء، و155 أسنان، و223 أنف وأذن، و67 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 207 مترددين، و15 حالة موجات صوتية، و4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 135 مترددا، وخلع أسنان لـ 24 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 47 حالة إلى المستشفى  لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 93 مترددا، وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة.

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة توقيع الكشف

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