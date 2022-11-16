علي عبد الجيد: الأخلاق تكتسب ولا تولد مع الروح | فيديو

قال الدكتور علي عبد الجيد، المتحدث باسم جمعية خير يبقى، إن مايقال عن أن الطبع يخلق مع الروح فهذا كلام غير صحيح، معقبًا:" الأخلاق تكتسب"، فإذا صدق هذا الحديث فهنا أين تكمن وظيفة الأنبياء والرسل، فهم بعثوا لتعليم الناس الأخلاق.



وأضاف “عبد الجيد” خلال حواره ببرنامج “حكاية مصرية” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن من أولى أوامر الرسول الكريم (ص) الأمر بالأخلاق الحسنة، متابعًا:" نريد تحويل الإسلام لواقع عملي في معاملاتنا ونوري الدنيا كلها الدين بتاعنا عامل إزاي".



الأخلاق هي عنوان الشعوب، و قد حثت عليها جميع الأديان، ونادى بها المصلحون، فهي أساس الحضارة، ووسيلة للمعاملة بين الناس وقد تغنى بها الشعراء في قصائدهم.



