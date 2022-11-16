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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو الأيام المقبلة |شاهد

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية وشاهدنا البلاد سقوط أمطار في المناطق الشماليه خلال الأيام السابقة ومتوقع تكرار ذلك خلال الأيام القادمة وفي هذا اليوم متوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وذلك يساعد على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة ويؤدي إلى فرص سقوط الأمطار بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل؛ مضيفة أن الاجواء تكون معتدلة على المناطق الشمالية مائلة للحرارة على مناطق الجنوبية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن  الأجواء مائلة للبرودة على كافة انحاء الجمهورية وخاصة في الساعات الليلية؛ وان درجات الحرارة أثناء أيام الجمعة والسبت ستكون معتدلة مع استقرار في الحالة الجوية.

ونوهت إلى أن تباين درجات الحرارة واختلافها من الليل إلى النهار يتسبب في حدوث نزلات البرد؛ مضيفة أن من المتوقع في فصل الشتاء سقوط أمطار غزيرة على جمهورية مصر العربية العربية.
 

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