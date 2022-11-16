بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا وديا بهدف



حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جرت عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري والكأس عقب نهاية التوقف الدولي الحالي.

سجل هدف بيراميدز في اللقاء عبد الله مجدي بعد متابعة لركنية نفذها القائد عبد الله السعيد.

وخاض الفريق اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - عبد الله مجدي - أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: محمود وادي

ودفع المدير الفني تاكيس جونياس في الشوط الثاني من اللقاء بفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.