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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا للحرب الكبرى.. فرنسا تجهز لإجراء مناورات عسكرية ضخمة

الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، إن الجيش الفرنسي يستعد لمناورات عسكرية واسعة بمشاركة نحو 20 ألف جندي من فرنسا ودول حليفة، استعدادا لاحتمال "نشوب حرب كبرى" كما هو الحال في أوكرانيا.

وأضافت أن التدريبات العسكرية المنتظرة "ستكون الأهم التي يجريها الجيش الفرنسي منذ نهاية الحرب الباردة".

وقالت: "في ربيع العام 2023 سيشارك حوالي 20000 جندي من فرنسا والدول الحليفة “أمريكا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وغيرهم، في مناورات أطلق عليها اسم أوريون، بهدف محاكاة صراع كبير".

وحسب الصحيفة الفرنسية، قال الجنرال إيف ميتاير، المسؤول عن التخطيط لهذه العملية داخل الجيش الفرنسي: "لم نقم مطلقًا بمناورات بهذا الحجم خلال هذه الفترة الطويلة".

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وسيتم تعبئة 7000 جندي فرنسي لهذه العملية، كما ستشارك حاملة الطائرات "شارل ديجول" وحاملتا طائرات مروحية برمائيتان، وحوالي عشرين سفينة.

وقالت الصحفية: "بحسب هيئة الأركان العامة الفرنسية، فإن هذه المناورات الواسعة مبررة بتطور السياق الجغرافي الإستراتيجي، وإمكانية اندلاع صراع كبير، سيناريوهات الاشتباك مستوحاة أيضا من صراع الميليشيات الموالية لروسيا في دونباس منذ العام 2014 وغزو أوكرانيا من قبل روسيا في فبراير".

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