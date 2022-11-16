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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيمان كريم : مؤتمر المناخ أعطانا فرصة فى إظهار إبداعات المرأة

صدى البلد

زارت الدكتورة إيمان كريم ، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الجناح الخاص بالمجلس القومي للمرأة بالمنطقة الخضراء Green Zone  ، والمقام ضمن فعاليات قمة المناخ cop27 ، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وفى كلمتها خلال زيارة جناح المجلس ، أعربت الدكتورة إيمان كريم ، عن سعادتها بالتواجد فى جناح المجلس قائلة : سعيدة جدا بوجودى فى جناح المجلس القومى للمرأة وهنا شاهدت معروضات رائعة" ، وتابعت :  مؤتمر المناخ أعطانا فرصة فى إظهار إبداعات المرأة وشاهدت عمل ومجهود ضخم وشفت العروسة "نورة" التى ترمز لمبادرة هامة هدفها تمكين الفتيات.

واختتمت بشكر الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  على المجهود الكبير الذى تبذله مع المرأة بداية من المرأة بكل الفئات من المرأة المعيلة والفتيات والفئات العمرية المختلفة ..  سعيدة جداً بوجودى فى جناح الملجس القومى للمرأة ".

ويأتي الجناح الخاص بالمجلس في الـمنطقة الخضراء Green Zone  ، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ .

وجناح المجلس يتضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،  ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية  فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب  5000 قطعة.
  
تجدر الاشارة الى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.

https://drive.google.com/file/d/1LRZaFqIWuqS9k8k9PkQae4Ldq2cvu_7B/view?usp=share_link

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