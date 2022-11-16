اتفاق مصر ومالطا على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، مع ميريام دالي وزيرة الطاقة والمشروعات والتنمية المستدامة بدولة مالطا.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات المياه والطاقة ، وتنسيق الرؤى خلال كافة المحافل الدولية والأورومتوسطية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

وأعرب الجانب المالطى عن دعمه واهتمامه الكبير بمبادرة التكيف في قطاع المياه التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ ، خاصة في ظل ما تواجهه مالطا من تأثيرات ناتجة عن التغيرات المناخية.

واتفق الوزيران على إستمرار التواصل بين الفنيين من البلدين لوضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين البلدين في مجال المياه.

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