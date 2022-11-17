أخبار التكنولوجيا|بأقل من 4000 جنيه أفضل الموبايلات في 2022 .. وأرخص هاتف 5G من نوكيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منذ أن تولى رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئاسة تويتر Twitter ، وهو يحاول التغيير في المنصة بكافة الطرق الممكنة، ومن أهم الأشياء التي تعهد ماسك بها احترام حريات التعبير عن الرأي في تويتر.

يسعى الجميع حول العالم لاقتناء أفضل العروض حول الهواتف الذكية، خاصة مع اقتراب ال black Friday أو الجمعة السوداء، ولعل أسوأ شيء هو ارتفاع أسعار الهواتف الذكية هذه الأيام.

إذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد بدلا من هاتفك القديم، لكن ما يعيقك ارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع سعر الدولار، فلا داعي للقلق توجد العديد من الهواتف ذات الإمكانيات الجيدة مع سعر بسيط لا يتعدى ال 150 دولار أمريكي.

يسعى الجميع لاقتناء الهواتف الذكية المميزة لكن بأسعار مناسبة، ومع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية تصبح المعادلة صعبة في الوقت الحالي.

مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم، يتردد الجميع حول شراء سلع غير رئيسية وخاصة الهواتف الذكية خوفا من ارتفاع أسعارها، ولكن لحسن الحظ توجد العديد من الهواتف بميزانيات محدودة .

يعد تطبيق واتساب WhatsApp العالمي من أفضل التطبيقات المراسلة على مستوى العالم، حيث يحتوي على العديد من المميزات، فإذا كنت من كبار السن توجد ميزة تجعلك ترسل موقعك المباشر لأولادك لتجنب أسوأ الظروف.