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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بأقل من 4000 جنيه أفضل الموبايلات في 2022 .. وأرخص هاتف 5G من نوكيا

أخبار التكنولوجيا|بأقل
أخبار التكنولوجيا|بأقل من 4000 جنيه أفضل الموبايلات في 202

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يغير رأيه في ثوان.. إيلون ماسك يطرد موظفين انتقداه بسبب تويتر

 

منذ أن تولى رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك رئاسة تويتر Twitter ، وهو يحاول التغيير في المنصة بكافة الطرق الممكنة، ومن أهم الأشياء التي تعهد ماسك بها احترام حريات التعبير عن الرأي في تويتر.

 

عرض لن يتكرر على هاتف الفلاجشيب من سامسونج Galaxy S22

 

يسعى الجميع حول العالم لاقتناء أفضل العروض حول الهواتف الذكية، خاصة مع اقتراب ال black Friday  أو الجمعة السوداء، ولعل أسوأ شيء هو ارتفاع أسعار الهواتف الذكية هذه الأيام. 

 

بأقل من 4000 جنيه..أفضل الموبايلات في 2022

 

إذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد بدلا من هاتفك القديم، لكن ما يعيقك ارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع سعر الدولار، فلا داعي للقلق توجد العديد من الهواتف ذات الإمكانيات الجيدة مع سعر بسيط لا يتعدى ال 150 دولار أمريكي.

 

مواصفات ولا في الخيال..أرخص هاتف 5G من نوكيا

 

يسعى الجميع لاقتناء الهواتف الذكية المميزة لكن بأسعار مناسبة، ومع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية تصبح المعادلة صعبة في الوقت الحالي.

 

من 2000 لـ 3000 جنيه..أفضل هواتف شاومي لا تتردد في شرائها

 

مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم، يتردد الجميع حول شراء سلع غير رئيسية وخاصة  الهواتف الذكية خوفا من ارتفاع أسعارها، ولكن لحسن الحظ توجد العديد من الهواتف بميزانيات محدودة .

 

لكبار السن .. ازاي تبعت لأولادك مكانك على واتساب

 

يعد تطبيق واتساب WhatsApp العالمي من أفضل التطبيقات المراسلة على مستوى العالم، حيث يحتوي على العديد من المميزات، فإذا كنت من كبار السن توجد ميزة تجعلك ترسل موقعك المباشر لأولادك لتجنب أسوأ الظروف. 

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