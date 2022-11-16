اهتمام أوروبي بالربط الكهربائي مع مصر.. و34 مليار دولار استثمارات بالطاقة المتجددة

أكد أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن وزير الكهرباء وقع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وقال أيمن حمزة في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "الاتحاد الأوروبي يهتم بالطاقة المتجددة ومصر في بؤرة الاهتمام في ملف الطاقة المتجددة".

وأضاف أيمن حمزة : "تم توقيع اتفاقيات أمس في ملف الطاقة المتجددة بقدرات تصل لـ 28 الف ميجا وات باستثمارات تخطت الـ 34 مليار دولار".

وتابع أيمن حمزة: "الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم ملف الطاقة المتجددة في مصر يؤكد اهتمام العالم بخطوات مصر التنفيذية في ملف الطاقة المتجددة ".

وأكمل أيمن حمزة: "أوروبا مهتمة بتوسع مصر في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ".