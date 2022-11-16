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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

السكر البنى
السكر البنى

يساعد السكر البني على التخلّص من شحوب البشرة خاصّة إذا تمّ تقشير البشرة بشكل منتظم، كما يمكن استخدامه كماسك مرطب للبشرة بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون إلى السكر البنيّ وتدليك الوجه بشكل دائريّ.

ويعتبر السكر البني مقشّر طبيعيّ يعمل على تجديد الخلايا مع بعض الإضافات البسيطة من المنزل ومن هذه الوصفات وصفة لتقشير الجسم والوجه عن طريق إضافة أي زيت للسكر وفرك الجسم والوجه بها بطريقة دائرية ثم غسلها بماء دافئ او بخلطه بلزيوت المعطرة او فيتامين E أو عن طريق خلطه بالليمون أو الشوفان، وتكون النتيجة أكثر من رائعة عند خلط كلّ من السكر البني مع السكر الأبيض وأي نوع من العطور أو الزيوت المحبّبة لإضافة رائحة لطيفة عند تقشّير الجسم.

وفى هذا التقرير نقدم لك اهمية استخدامات السكر البنى للجسم وفقا لموقع هيلثى..

فوائد السكر البني ما يلي:-

. مفيد في أوقات الصيف حيث يخلط مع ماء جوز الهند فيعطي شعور بالبرودة.

· يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد على ارتخاء الأعصاب.

·يحتوي على سعرات حرارية قلية وبهذا فائدة للاشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

· يحتوي على عنصر الحديد.

· يحتوي على مضادات الأكسدة.

· يعطي الطاقة.

·يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم.

·يساعد في علاج البهاق.

· يسرع عملية الأيض.

السكلر البنى فوائد السكر البن السكر البنى للجسم

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يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

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