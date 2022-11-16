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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مباراة ودية .. الأرجنتين يكتسح الإمارات بخماسية نظيفة

صدى البلد

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ضمن معسكره المقام حاليا بدولة الإمارات.

ففي الشوط الأول، أحرز منتخب الأرجنتين أربعة أهداف حملت توقيع كلا من جوليان ألفاريز في الدقيقة 17 وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 25 و36 والنجم ليونيل ميسي في الدقيقة 44، وجاء الهدف الخامس لمنتخب "التانجو" خلال أحداث الشوط الثاني عن طريق خواكين كوريا في الدقيقة 60.

وأنهى منتخب "التانجو" بهذا الفوز العريض استعداداه لخوض نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، فيما يقيم منتخب الإمارات معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لاستحقاقات المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن تواجه ضيفتها كازاخستان وديًا يوم السبت المقبل.

ويشارك منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

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