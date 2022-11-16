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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شقيقته أبلغت الشرطة.. ضبط شاب كويتي أقدم على قتل والدته

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

نجحت الأجهزة الأمنية الكويتية في محافظة الأحمدي في ضبط على شاب كويتي (25 عاماً) أقدم على قتل والدته الباكستانية طعناً في منطقة أم الهيمان، فيما جار الوقوف على أسباب ارتكاب المتهم لجريمته.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية التي نقلت عن مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من قبل فتاة أبلغت عن مقتل والدتها، وهي في الأربعينيات من عمرها، على يد شقيقها، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمباحث وتم توقيف الجاني، حيث كانت تظهر عليه علامات الاضطراب الشديد وفي حالة "غير طبيعية".

وقال  المصدر أيضا أنه بعد علم الجاني بوفاة والدته إثر الطعن أغشي عليه ثم ما لبث بعد أن عاد إلى الإدراك أن قام بطعن نفسه ليتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، مع التحفظ عليه.

كما تم التحفظ على أداة الجريمة وهي سكين. 

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