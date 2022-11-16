عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس وليبيا تتفقان على تدشين خط بحري لنقل المسافرين والبضائع

صدى البلد

اتفقت تونس وليبيا، اليوم الأربعاء، على تدشين خط بحري لنقل المسافرين والبضائع بين موانئ البلدين، وتشكيل فريق فني من الخبراء بوزارتي النقل بالدولتين يتولى إعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية العام الحالي.

وذكرت وزارة النقل التونسية، في بيان، أن الاتفاقية وقعها وزير النقل ربيع المجيدي، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى ليبيا، مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي.

وأضاف البيان أنه تم كذلك الاتفاق بين البلدين علي فتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر "رأس جدير" نهاية الشهر الجاري بهدف تحقيق الانسيابية في عمليات التوافد، فضلا عن تحسين الخدمات ببعض المرافق على غرار تخصيص ممرات لسيارات الإسعاف.

وتابع البيان أن الجانبين بحثا أيضا بعض المسائل المشتركة المتعلقة بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، حيث أكدا ضرورة إحكام التنسيق لمعالجتها، مشيرا إلى أنه تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ وتبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والآليات الكفيلة بالتصدي لتأثيراته.

تونس وليبيا خط بحري لنقل المسافرين والبضائع وزارة النقل التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: إبراهيم نور الدين كان رايح يُحضن ميسي بعد ما جاب جول

تكليف عاجل من النيابة في وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بـ أكتوبر

أحمد موسى: ميسي ورونالدو ونيمار أصدقاء إبراهيم نور الدين

هدي الرسول بعد صلاة العشاء .. 3 سُنن مهجورة يغفل عنها الكثيرون

شقيقته أبلغت الشرطة.. ضبط شاب كويتي أقدم على قتل والدته

سوق المستعمل| مرسيدس هاتشباك أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر أحمر وبلوفر قصير.. زوجة رامى جمال بإطلالة ملفتة

بـ زيادة وزن بعد الولادة.. كندة علوش تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

شاهد| أحدث إطلالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب

ماذا يحدث لجسمك عن الاستحمام بـ صابون زيت الزيتون؟

فيديو

مش وقته تصبغ شعرك.. أسامة نبيه يكشف سر خناقة شيكابالا وإمام عاشور..فيديوجراف

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ