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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الاتحاد البرلماني الدولي: نتطلع لمزيد من التعاون مع الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الأربعاء  بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الحوار بين الأديان والثقافات، ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني، وترسيخ أسس العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف، وخطابات الكراهية.
وخلال اللقاء عرض وزير الأوقاف تجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ذلك وأطلع الضيفين الكريمين على هذه التجربة من خلال الممارسة العملية وترجمتها فكريا من خلال إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة، ودور مبعوثي وزارة الأوقاف وموفديها ومؤتمراتها الدولية التي تعمل بجدية على نشر ترسيخ الحوار الحضاري والثقافي وقبول الآخر بين الأمم والشعوب وإحلال ثقافة الحوار محل ثقافة الاحتراب والاقتتال. 
من جانبهما أشاد كل من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي برؤية ودور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معربين عن تطلع البرلمان الدولي لمزيد من التعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر ثقافة الحوار، ومواجهة خطابات الكراهية.
وأهدى  وزير الأوقاف مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، و السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مجموعة متكاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي.

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