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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: إبراهيم نور الدين كان رايح يُحضن ميسي بعد ما جاب جول

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين وميسي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بآداء الحكم المصري إبراهيم نور الدين خلال تحكيم مباراة الأرجنتين والإمارات في اللقاء الودي، الذي انتهى بفوز الأرجنتين بـ 5 أهداف مقابل لا شيء.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بطولة كأس العالم في قطر هي آخر بطولة يُشارك فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي، مُضيفًا: «إبراهيم نور الدين كان رايح يُحضن ميسي، والهدف الرابع هايل».

وأضاف موسى، أن تحكيم نور الدين لهذه المباراة؛ جعله يحتل جوجل تريند، متابعًا: «بعد ما ييجي مش عارف هنتعامل معاه إزاي؟»، مُشيدًا بتحكيم الحكم المصري لهذا اللقاء الهام الذي جمع فريقي الأرجنتين والإمارات.

ووصف الإعلامي أحمد موسى، تحكيم إبراهيم نور الدين لهذه المباراة بأنه يوم تاريخي في حياة الحكم المصري. واستطاع فريق الأرجنتين من تخطي نظيره الإماراتي بـ 5 أهداف دون رد، في لقاء ودي جمع المنتخبين قبل انطلاق مسابقة كأس العالم يوم الأحد المقبل.

 

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