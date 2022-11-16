عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغلى على الإطلاق.. تعرف على سعر بيع صندل ستيف جوبز

صندل ستيف جوبز
صندل ستيف جوبز

تحول المنزل الذي كان يعيش فيه «ستيف جوبز» عندما شارك في تأسيس شركة «آبل» إلى موقع تاريخي، كما جرى بيع صندل كان يرتديه داخل المنزل مقابل ما يقرب من 220.000 جنيه إسترليني، طبقاً لما أعلنته دار المزادات التي تولت أمر البيع.
 

txt

تعيين ستيف باركلي وزيرا جديدا للصحة في بريطانيا

txt

لهذا السبب.. ابنة ستيف جوبز تسخر من هواتف آيفون iPhone 14


وأعلنت دار «جولينز أوكشنز» للمزادات، أن صندلا بني اللون «مستعملا لفترة طويلة» من إنتاج العلامة التجارية «بيركينستوكس» في منتصف السبعينيات، سجل رقماً قياسياً لأعلى سعر جرى دفعه على الإطلاق مقابل زوج من الصنادل، حسب (أسوشييتد برس) .

وقالت دار المزادات في القائمة المنشورة عبر موقعها على الإنترنت: «تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز، التي تشكلت عبر سنوات من الاستخدام». وكان من المتوقع أن يحقق الصندل 60.000 دولار، لكن سعر البيع النهائي للصندل مع الرمز غير القابل للاستبدال المرافق له وصل إلى 218.750 دولار، حسبما أعلنت دار «جولينز». ولم يعلن عن اسم المشتري.

كان جوبز وستيف وزنياك قد تشاركا في إنشاء «آبل» عام 1976 في منزل والدي جوبز في لوس ألتوس بكاليفورنيا. عام 2013، جرى تصنيف المنزل باعتباره معلما تاريخيا من جانب المفوضية التاريخية في لوس ألتوس.

جدير بالذكر أن جوبز توفي عام 2011 بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس.

ستيف جوبز آبل موقع تاريخي صندل البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

في ذكرى استشهاده .. محمد مبروك فضح تخابر الإخوان الإرهابية وصان الوطن

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

موضوعات متعلقة

ظهور غريب لسمكة شيطان البحر المهددة بالانقراض قبالة سواحل الإكوادور

بالفيديو.. تسجيل ثلاثي الأبعاد لفيروس يخترق خلية

قصة ميلاد الاطفال من ٥ ل ٨ مليار بعد وصول الكوكب للرقم الأكبر

أكثر من 500 يوم.. ملّاح صيني يطوف حول المحيط المتجمد الشمالي

أسرار غامضة.. اكتشاف أقدم دليل للحياة على الأرض

5 أسباب شائعة لآلام الرقبة والظهر.. تعرف عليها

قمر ناسا الصناعي الصغير يصل إلى مداره

رسوم تحول قرية صينية إلى وجهة سياحية

ترشيحاتنا

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب بالعالم من جلوب سوكر

مخطوبين وخلّفوا ورموا الطفلة | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

رسميا.. بولندا ترفض تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو

مصر تعيد الروح لأهم صناعة وطنية.. الغزل والنسيج يداعب المكن من جديد

رئيس قناة السويس: نتوقع تحقيق إيرادات بـ 7.8 مليار دولار نهاية 2022

مباحثات بين أمريكا ودولة عربية لفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

بـ خصر منحوت .. إيمان العاصي تثير ضجة بصور جريئة |شاهد

بـ شعر أحمر وبلوفر قصير.. زوجة رامى جمال بإطلالة ملفتة

فيديو

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

مش وقته تصبغ شعرك.. أسامة نبيه يكشف سر خناقة شيكابالا وإمام عاشور..فيديوجراف

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ