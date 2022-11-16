تنشيط السياحة: تسهيلات وخصومات لحاملي بطاقة المشجع "هيا" الحاضرين للمونديال

حملة ترويج عالمية..

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع العاملين في قطاع السياحة والفنادق والقطاع الخاص وشركات الطيران من أجل جذب السائحين .

وقال القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي “، إن مجلس الوزراء اعتمد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لكأس العالم في قطر ”.

وأضاف:" التسهيلات مستمرة حتى 31 ديسمبر"، مضيفا:" المجلس الأعلى للآثار اتخذ قرارا بمنح حاملي بطاقة المشجع "هيا" خصما 50 % على زيارة كافة المناطق الأثرية والمتاحف في مصر ".

وتابع عمر القاضي: تواصلنا مع الفنادق لتقديم برامج سياحية لحاملي بطاقة المشجع هيا الحاضرين لكأس العالم في قطر ".

وأكمل القاضي :" أطلقنا حملة ترويجية عالمية بلغات مختلفة تستهدف حاملي بطاقة المشجع هيا المتواجدين في فترة كأس العالم ".