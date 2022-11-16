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رئيس التحرير
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برلمان

أحمد فتحي: برنامج "قادة المناخ" خطوة جادة لدعم الشباب للاهتمام بالصناعة الخضراء

صدى البلد

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية داخل جناح مصر بالمنطقة الزرقاء، علي هامش استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وحضر الجلسة الحوارية كلاً من، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، والدكتور صابر عثمان خبير التغير المناخي و مؤسس جمعية مناخ ارضنا للتنمية المستدامة، والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية و حقوق الانسان (مشروع وطن) و مؤسس تحالف القوى المدنية من أجل تغير المناخ.

ومن جانبه أكد النائب أحمد فتحي، على التعاون المثمر بين الجمعيات لتكوين هذا التحالف هو خطوة هامة نحو خطوة هامة نحو مستقبل افضل للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلي أن مؤسسة القادة اطلقت برنامج "قادة المناخ" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لمناقشة المشاريع التي يقدمها الشباب لمواجهة قضية التغير المناخي.

وأضاف فتحي، أن برنامج قادة المناخ هو خطوة جادة لدعم الشباب للاهتمام بالصناعة الخضراء و التنمية المستدامة، بالإضافة إلي أنه كان فرصة عظيمة للقاء بشباب مبتكر والالتفات لأفكارهم ومشروعاتهم، مؤكدا أن المؤسسة كانت حريصة خلال البرنامج علي تقديم كل الدعم اللازم للشباب لمشاريعهم المتعلقة بقضية التغير المناخي.

ووجه النائب أحمد فتحي، الشكر إلي الدكتورة شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، على مجهودهم خلال مؤتمر قمة المناخ COP27.

وكانت الجلسة من تنظيم تحالف القوى المدنية من أجل تغير المناخ، تحت عنوان "نحو آليات التنفيذ المستقبلية"، والتي تناولت دور المرأة في مواجهة التغير المناخي ودور مؤسسات المجتمع المدني، وتوصيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تحديات تغير المناخ.

المجلس القومى للمرأة مجلس النواب التنمية المستدامة شرم الشيخ النائب أحمد فتحي

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