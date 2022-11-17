عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه .. عقوبات مشروع قانون تنظيم الاتصالات قبل مناقشته

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

قانون تنظيم الإتصالات الاتصالات مجلس النواب الحكومة أحكام قانون تنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

جمعة يرد علي سيدة تمسح قدمها بالماء في الوضوء لعدم قدرتها على رفعها

داخل معسكر منتخب مصر..قفشة يطلب من صلاح الحصول على قميص دي بروين

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

من 2000 لـ 3000 جنيه.. أفضل هواتف شاومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ