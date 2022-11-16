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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

الطفلة بعد العثور
الطفلة بعد العثور عليها

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي شاب وفتاة باحدى قري مركز اشمون في محافظة المنوفية عقب قيامهما بالقاء طفلة عمر يوم انجبوها بطريقة غير شرعية.

بدأت الواقعة عندما عثر الأهالي علي طفلة عمر يوم ملقاه في أحد شوارع مدينة اشمون عارية الجسد ووجها ملطخ بالتراب.

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فيما قامت قوات الأمن بفحص الكاميرات وتبين قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وقام بالقاء الطفلة وهرب.

وتوصلت قوات الأمن الي المتهم بالقاء الطفلة حيث تبين أن وراء الواقعة شاب وفتاة تم خطبتهم منذ فترة ونشبت بينهم علاقة غير شرعية نتج عنها طفلة فقرروا التخلص منها بالقاءها في الشارع.

وقررت نيابة اشمون حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

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