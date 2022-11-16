كفافي : الهيدروجين الذهب الأخضر القادم لمصر .. فيديو

أكد الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، أنه تتم محاولات من خلال المشروعات الخضراء بتدوير المخلفات ومشروع الهيدروجين الأخضر يعد الذهب الأخضر القادم لمصر.

وقال محمد كفافي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيدروجين الأخضر يحسن الحالة الإقتصادية، و يقلل الانبعاثات الكربونية ، ويصل إلى الحياة الآمنة في مصر ويساهم في خلق فرص عمل.

كهرباء نظيفة

وتابع رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستحتاج إلى كهرباء نظيفة، وهو الأمر الذي تسعى إليه مصر خلال الفترة القادمة.