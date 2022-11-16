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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لسيدات اليد يخسر أمام السنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا

منتخب سيدات اليد
منتخب سيدات اليد

خسر المنتخب المصري لكرة اليد سيدات بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف، أمام نظيره منتخب السنغال بنتيجة (21-19)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 25 المقامة حاليا في السنغال وتستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري. 

بتلك النتيجة فقدت بنات النيل فرصة التأهل للمشاركة في بطولة العالم المقبل. وكانت المصريات أنهين مشاركتهن في دور المجموعات في وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط. وخاض المنتخب المصري 4 مباريات في دور المجموعات خسر في الأولى أمام منتخب الكونغو، وفاز على تونس والمغرب وغينيا.

 وعاد منتخب الفراعنة للمشاركة في البطولة بعد غياب 10 سنوات منذ نسخة 2012 بعد إعادة تكوين المنتخب من قبل اتحاد اليد وتضم بعثة المنتخب المصرى للسيدات كلا من: رئيس البعثة أيمن صلاح والمدير الفني رامي عبد اللطيف والمدرب العام وليد ابو العطا ومدرب الحراس وليد عبد المقصود والمدير الإداري ايمان مرجان واخصائية العلاج الطبيعي منة الله بدوي ومحلل الاداء الفني حازم حامد. 

وتضم قائمة أسماء اللاعبات كلا من: أمينة عاطف – مي جمعة – شيماء صبري – شهد الشواربي – سهيلة خالد – فرح الشاذلي – ليلى هيثم – ملك طلعت – نهى أيمن – سارة يحيى – منة الله سيد – شهد حسام – أمينة هشام – يارا هاني – مريم عمر – كنزي حاتم – تقى كامل.

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