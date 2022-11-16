جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط كمية من مادة MDMA المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسه محمد محمود حسين المدير العام بالتنسيق مع اداره مكافحه المخدرات والبحث الجنائي بقريه البضائع م ضبط كمية من مادة MDMA المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته .

ففي اثناء انهاء اجراءات تفتيش الطرود الوارده بجمرك البريد السريع برئاسه عماد عزت مدير الجمرك اشتبه محمد صبحي مأمور الجمرك في مشمول بوليصة الشحن رقم ٩٥٥٧٢٤٨٣٥٢ القادمة من ألمانيا والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن ٢ سماعة صب.

وتم تشكيل لجنة من ياسر أحمد رئيس الوردية وحسن عبد الفتاح رئيس قسم التعريفة والسيد محمد صبحي مأمور الحركة لمعاينة وفحص الطرد فتبين وجود ٤ أكياس داخل السماعات بداخلها مادة عباره عن حصوات مفتته بيج اللون باجمالي وزن قائم 205 جرام بالعرض على الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهره الجوي تم تاييد الإشتباه بأن المضبوطات لمادة MDMA المخدره والمدرجة بجدول المخدرات رقم 1 .

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريد باتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنه 2020

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك وهاله محمود مستشار رئيس المصلحه والمشرف على أعمال قريه البضائع بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .