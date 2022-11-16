أمريكا: نحن أقوى جيش في العالم.. ولن نسمح للصين بالتفوق عسكريا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن أمريكا لن تسمح بتحول الجيش الصيني إلى أقوى جيش في العالم.

وقال ميلي في مؤتمر صحفي: "نحن سنكون الأول في العالم بعد خمس سنوات وبعد عشر سنوات وبعد خمسين عاما، ولن نسمح للصين بأن تكون الأولى في العالم".

وأضاف: “الصين تعتزم تحقيق المساواة أو تجاوز أمريكا من الناحية العسكرية، وأن بكين تعمل على تنفيذ هذه المهمة”.

وتابع: "لكننا لا نراوح مكاننا ونعمل على ذلك وما دمنا في المركز الأول عالميا فسنقوم بردع الحرب التي يخشاها الكثير من الناس، الحرب بين الدولتين العظميين أي بين الصين وأمريكا”.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه على أمريكا والصين الحفاظ على قنوات الاتصال بين العسكريين، على اعتبار أنهما دولتان كبريان ولهما قدرات عسكرية كبيرة.

وأضاف: "آمل في أنهم سيفتحون قنواتهم للاتصال، ليس فقط على المستوى الوزاري بل وعلى مستوى رئيسي الأركان".