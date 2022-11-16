أحدهما يرتبط بالأمن الغذائي.. البنك الدولي يوافق على تمويل مشروعين في مصر

أكدت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة من أجل توفير بيئة اعمال للقطاع الخاص كي يستثمر .

وقالت مارينا ويس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" نعمل مع مصر في إطار شراكة من اجل خلق الوظائف للقطاع الخاص والصمود أمام الصدمات ".

وأضافت مارينا ويس:" سوف ندعم المبادرات الوطنية المصرية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ".

وتابعت مارينا ويس:" لدينا موافقة على تمويل مشروعين في مصر أحدهما مرتبط بالأمن الغذائي، والمشورع الثاني مرتبط بالسكك الحديد بين القاهرة والإسكندرية خاصة خط البضائع ".

واكملت مارينا ويس:" نحن على استعداد للعمل في شراكات مع مصر لتنفيذ العديدي من المشروعات التنموية".