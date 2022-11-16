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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يعلق على أمطار الإسكندرية: حولت شوارع العجمي إلى شلالات مياه.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، معلقاُ على الأمطار على محافظة الاسكندرية والتى حولت شوارع العجمي إلى  شلالات مياه ، مشيرا الى أن غياب دولة مركزية والامركزية بالاضافة الى التراخي والمجاملات الى جانب فواتير سياسية يتم تسديدها وعدم وجود رؤية أدت الى يوم بعد يوم الى مشهد الشلالات المياة فى منطقة العجمى بالاسكندرية .

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وأضاف" السجيني " خلال مداخلة هاتفية ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC"  " اليوم  الاربعاء ، أن عملية المعالجة الان فى محافظة الاسكندرية فى المجارى شبة مستحيلة  ومكلفة للغاية وتعتبر معادلة إقتصادية خاسرة لان الاصل فى التخطيط العمرانى ان المعادلة تكون متوازنة ، حيث أن الارض لها قيمة والدولة تأخد قيمة الارض لتقديم  بها الخدمات المطلوبة للمواطنين من طرق ومرافق بأنواعها لتعل بها حياة كريمة داخل الوحدات المحلية بالاسكندرية.

وتابع :" المشاهد التى رأينها فى أمطار الاسكندرية لا الارض نعرف أن نحصل قيمتها وبالتالي تلك الخدمات نقدمها بإستحياء شديد جداً لاننا نقدما من خلال عجز فى الموازنة العامة للدولة المصرية ومن خلال اقتراض من الخارج وتتحملها اجيال حالية وأجيال لاحقة فتعتبر معادلة غير صحية ".

وأوضح " السجيني" ، أنة عندما نتحدث مع المواطنين ومع الحكومة نتحدث بتوازن ، حيث نتحدث مع المواطنين بأننا لم نعرف التكملة بهذه الطريقة والحكومة لابد من البعد عن الفساد ونتعامل بجدية مع احتياجات المواطن ومتطالباتة سنرى كثير من تلك المشاهد الموجودة فى العجمة بالاسكندرية رغم وجودها فى مناطق كثيرة فى محافظات مصر وخاصة القاهرة والجيزة .

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