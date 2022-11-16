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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مباحثات موسعة في التخطيط للاستفادة من مبادرة حياة كريمة إفريقيًا ودعم الاقتصاد الأخضر أبرز الاجراءات

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

 التخطيط والتنمية الاقتصادية

 تبادل الخبرات مع باكستان في مجال العمل المناخي

توسيع دائرة حياة كريمة علي مستوي إفريقيا مع الفاو
 

كثفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من لقاءاتها مع الدول والمؤسسات التنموية علي هامش استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ COP27، للتركيز علي دعم الاستثمارات المشتركة والتي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمستدامة ضمن اجراءات الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأمم المتحدة.


والتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛  أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

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وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى فرص بين مصر وباكستان والذي يعد كمحور إقليمي رئيسي بين مختلف المناطق المحيطة بها، مؤكدة ترحيب الدولة المصرية بتعزيز وتنمية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين مصر وباكستان.

وألفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، يدعم فتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.

واجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

ناقش اللقاء مجالات عمل المنظمة والتأكيد على اتساق أهداف مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ" مع مجالات عمل المنظمة وعن استعدادهم لتقديم الدعم في تنفيذ المبادرة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء؛ مجالات عمل الوزارة والمشروعات الرئيسية التي تتبناها، ومن بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف تقديم حلول مصرية من جميع المحافظات لمشكلات تغير المناخ.

وأكدت أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، يدعم فتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.

 

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