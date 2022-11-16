الرئيس التونسي: لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مجددا أنه لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، والذي تناول خلاله سير عمل الوزارة وعددا من الملفات الاجتماعية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس سعيد أكد أيضا أن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها من الحقوق لا تخضع لمعايير الربح والخسارة، ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب.

وأضاف البيان: أما بخصوص المنشآت والمؤسسات العامة فقد أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلّ ليس في التفريط فيها، بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها .