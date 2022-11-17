مشروعهم قائم على الصدام.. خبير: ولاء جماعة الإخوان ليس للوطن

قال الباحث عماد عبد الحافظ، الخبير في شئون الجماعات الاسلامية، إن هناك خصومة تاريخية بين الفكر وجماعة الإخوان، وانتماء وولاء الإخوان ليس للوطن ومشروع الجماعة قائم على الصدام، موضحا أن حسن البنا حينما أسس الجماعة ووضع خطتها استخدم عقولًا غير ناضجة سياسيًا ولديها قدر بسيط من الثقافة وغير مؤهلة لتوجيه النقد أو تبادل الأفكار.

وأضاف عماد عبد الحافظ، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس"، أن جماعة الإخوان قائمة على انتقاء أفراد مميزين دراسيًا وعلميًا، وكانت تركز على تجنيد أبناء الكليات التطبيقية مثل الكليات الهندسية والطبية؛ لإعطاء نوع من وجاهة للجماعة بجانب استقطاب أعضاء جدد لنشر أفكارهم المتطرفة

وتابع: جماعة الإخوان قائمة على السمع والطاعة وعدم التأثر بأي ثقافة أخرى، وأفرزت نمط من الأفراد بمثابة منفذين لفكر الجماعة لا يتحركون من تلقاء أنفسهم في أي قضية.