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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس بحصر شهداء مصر قرارات إنسانية تتصف بالوفاء

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن صندوق الشهداء اليوم، حيث أشادت قائلة: القرارات المتخذة حيال صندوق شهداء مصر هي قرارات إنسانية مئة بالمئة وتتصف بالوفاء والامتنان لشهدائنا. 

واستكملت قائلة: لولا ما قدمه لنا شهداء الوطن ما كنا نصل إلى الاستقرار والتنمية التي نشهدها الآن  التي تحققت نتيجة  تقديم أرواحهم فداء لبلدهم كما أنه يعكس  مدى وفاء قواتنا المسلحة المصرية فرعاية أهالي شهدائنا واجب وطني. 

وأشارت أيضا "عضو التنسيقية إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم لها بعد اجتماعي لما يحكمها من معايير وآليات مالية خاصة وأن ما تم تدشينه تحت إشراف الحكومة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية يتسع ويشمل كافة أسر شهداء مصر.

وأضافت "محروس" أن حصر الشهداء منذ حرب مر عليها اكثر من سبعين عاما دليل على مدى عراقة جندي الدولة المصرية فضلا عن أنه يحقق معايير المواطنة في أبهي صورة يمكن أن تتجسد بها وهذا ما أسعى إليه دائما من خلال أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن  فأسر الشهداء لهم الحق في التعويض المادي والمعنوي وما أقره سيادة الرئيس اليوم يشعرهم بنوع ما من الانتماء والأمان المجتمعي الوطني، لهذا أحب أن أشكر سيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية لما حققه من روح مجتمعية آمنة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومة المصرية تنسيقية شباب الاحزاب

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