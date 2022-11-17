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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو القاضي: عروض عديدة وكثيرة للسائحين تتعلق بالأسعار وغيرها لجذبهم لمصر

أرشيفية
أرشيفية

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم عقد اجتماعات مع الشركات السياحية المصرية والعربية للاستفادة من مشجعى كأس العالم 2022.

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تنشيط السياحة: تسهيلات وخصومات لحاملي بطاقة المشجع "هيا" الحاضرين للمونديال

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هيئة تنشيط السياحة: إقبال سياحي كبير على زيارة مصر هذا الشتاء

وأضاف "عمرو القاضي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تم إطلاق حملة ترويجية دولية بعدد من اللغات تستهدف جذب السائحين والحاضرين بكأس العالم  مشيرا إلى أننا نعقد اجتماعات دورية مع كل الشركاء والعاملين في مجال السياحة لتسهيل اجراءات جذب السائحين.

وتابع عمرو القاضي أن تم تقديم عروض عديدة وكثيرة للسائحين تتعلق بالأسعار وغيرها في موسم الشتاء لجذبهم للماجئ لمصر وتنشيط السياحة.
 

عمرو القاضي تنشيط السياحة كأس العالم مشجعى كأس العالم من مصر

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