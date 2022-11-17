عمرو القاضي: عروض عديدة وكثيرة للسائحين تتعلق بالأسعار وغيرها لجذبهم لمصر

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم عقد اجتماعات مع الشركات السياحية المصرية والعربية للاستفادة من مشجعى كأس العالم 2022.

وأضاف "عمرو القاضي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تم إطلاق حملة ترويجية دولية بعدد من اللغات تستهدف جذب السائحين والحاضرين بكأس العالم مشيرا إلى أننا نعقد اجتماعات دورية مع كل الشركاء والعاملين في مجال السياحة لتسهيل اجراءات جذب السائحين.

وتابع عمرو القاضي أن تم تقديم عروض عديدة وكثيرة للسائحين تتعلق بالأسعار وغيرها في موسم الشتاء لجذبهم للماجئ لمصر وتنشيط السياحة.

