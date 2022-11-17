ملقى بجوار كوبري الخشب .. التصريح بدفن جثة متسول ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة متسول عثر عليه ميتًا اسفل محور ترعة الزمر بالجيزة، بعدما أجرت المعاينة التصويرية على الجثة والتي بينت عدم وجود شبه جنائية فى الوفاة، كما كلفت رجال المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص متسول متوفي أسفل محور ترعة الزمر بجوار كوبري الخشب بدائرة القسم، أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي.

وتلقى المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب مقهى يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص متوفي أسفل محور ترعة الزمر بجوار كوبري الخشب دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة متسول مسجى على الأرض ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.