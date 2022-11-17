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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص يتاجر فى النقد الأجنبى عبر الفيس بوك

صدى البلد

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكن رجال الأمن من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بالتجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى من خلال صفحته على "فيس بوك" تم ضبطه حال تواجده بالتجمع الأول ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "محلية وأجنبية" .

بمواجهته اعترف امام المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة القاهرة الجديدة حبس النقد الأجنبي السوق المصرفى وزارة الداخلية

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