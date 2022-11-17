حبس طبيب بيطري لاتهامه بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مدعمة

قررت نيابة الازبكية الجزئية، حبس طبيب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير روشتات طبية مختلفة لصرف أدوية مُدعمة أخرى مدرجة بجدول المخدرات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط طبيب بيطري لقيامه بتزوير روشتات طبية مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية تردد أحد الأشخاص بصفه مستمرة على إحدى الصيدليات ، وبحوزته "روشتات طبية" ممهورة بأسماء أطباء مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمستشفيات مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مٌدرجة بجدول المخدرات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الصيدلية، وتبين أنه طبيب بيطرى يعمل مندوب بإحدى شركات الأدوية الكائنة بالتجمع الخامس مقيم بطوخ بالقليوبية.

وعثر بحوزته على أكلاشيهات بأسماء مختلفة بعدد من المستشفيات - روشتات مدون عليها أدوية مخدرة وممهورة بأكلاشيه عدد من الأطباء وجميعها مختومة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى المستشفيات – 2 تقرير طبى صادر من إحدى المستشفيات وممهوران بخاتم شعار الجمهورية – 14 روشته فارغة منسوب صدورهم لإحدى المستشفيات.

وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير أكلاشيهات بأسماء أطباء مختلفة مستغلاً عمله كمندوب أدوية ، وأضاف بقيامه بإصطناع الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته فى أحد المطابع بمنطقة بنها بالقليوبية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.