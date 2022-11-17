انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل عطارة وكبابجي وشقة بمدينة مصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شب داخل محل عطارة بمدينة نصر وامتدت النيران لتلتهم جزء من مطعم مجاور للمحل وواجه شقة بالطابق الأول للعقار الذي يعلو المحليين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل محل عطاره بمدينة نصر وامتدت النيران لتلتهم جزء من مطعم مجاور للمحل وواجه شقة بالطابق الاول للعقار الذي يعلو المحليين .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشارع متفرع من شارع النبوي المهندس بالحي السابع بمدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارتي إطفاء إلي مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للعقار الذي يعلو المحليين .

ويرجح ان يكون ماس كهربائي في محل العطاره وراء اشتعال النيران تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .