عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل عطارة وكبابجي وشقة بمدينة مصر

صدى البلد

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية،  انتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شب داخل محل عطارة بمدينة نصر وامتدت النيران لتلتهم جزء من مطعم مجاور للمحل وواجه شقة بالطابق الأول للعقار الذي يعلو المحليين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل محل عطاره بمدينة نصر وامتدت النيران لتلتهم جزء من مطعم مجاور للمحل وواجه شقة بالطابق الاول للعقار الذي يعلو المحليين .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشارع متفرع من شارع النبوي المهندس بالحي السابع بمدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارتي إطفاء إلي مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للعقار الذي يعلو المحليين .

ويرجح ان يكون ماس كهربائي في محل العطاره وراء اشتعال النيران تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

نيابة مدينة نصر حريق مدينة نصر الحماية المدنية اطفاء القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

لكبار السن .. إزاي تبعت لأولادك مكانك على واتساب

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي .. 14 كلمة تقضى لك كل حاجة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

خبير مناعة يكشف مفاجأة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي|تفاصيل

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ