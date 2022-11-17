نشرة المرأة والصحة|تحذير تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي.. إلهام شاهين توضع في مأزق

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الألتهاب الرئوي عدوى خطيرة تحدث فى الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، بدلاً من الهواء تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد.



حرصت الكثير من نجمات الفن و المشاهر على المشاركة في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي بمجموعة من الأزياء المتنوعة و الأنيقة.

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة و غير تقليدية وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

تألقت إلهام شاهين في فعاليات مهرجان القاهرة بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و نصف كم واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين الأخضر و الأحمر.