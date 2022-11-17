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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|تحذير تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي.. إلهام شاهين توضع في مأزق

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

خبير مناعة يكشف مفاجأة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي|تفاصيل

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الألتهاب الرئوي عدوى خطيرة تحدث فى الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، بدلاً من الهواء تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد.
 

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

حرصت الكثير من نجمات الفن و المشاهر على المشاركة في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي بمجموعة من الأزياء المتنوعة و الأنيقة.

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة و غير تقليدية وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء.
تألقت إلهام شاهين في فعاليات مهرجان القاهرة بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و نصف كم واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين الأخضر و الأحمر.

 

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