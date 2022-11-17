إحنا مش بنهدد حد.. حماية المستهلك توجه تحذيرا للتجار

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شائعات ارتفاع اسعار الأرز عالميا، السبب في قيام أشباه التجار بتخزينه حاليا لتحقيق أرباح طائلة، متابعا: من الغريب أن يكون لدينا فائض في الأرز ويحدث بها أزمة.

وأضاف "أيمن حسام الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة “ام بي سي مصر” أن سبب المطالبة بتفعيل المادة 8 من القانون، هو ضبط كميات من الأرز لدى التجار داخل المخازن، مسترسلا:، اي حد هنلاقي عنده ارز شعير بأي كمية بدون وجود اخطار من مديرية التموين التابع لها سيطبق عليه القانون".

واسترسل:"إحنا مش بنهدد حد ولا نتفعل أزمة.. اللي عنده ارز يروح التموين يبلغ"، متابعا:"لو أي مكان وجدنا فيه 100 كيلو أرز شعير مفيهمش إخطار المديرية هيتم تطبيق القانون عليه".

وأوضح :"اللي عنده طن زي اللي عندع 100 طن والقانون سيطبق على الجميع"، متابعا: هناك تعليمات حاسمة من قبل الدولة لتفعيل القانون في مصر بالكامل.



وشدد على أننا لدينا اكتفاء من الأرز التموين تتجاوز 5 أشهر ونصف، واحتياطي من الأرز الحر الذي تم توريده من قبل الفلاحين المحترمين تتجاوز ما يغطي استهلاكنا لمدة معقولة.