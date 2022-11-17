عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب ركنة سيارة.. تفاصيل إصابة طالب بتهشم في الجمجمة

صدى البلد

كشف حسام مكاوي تفاصيل إصابة ابنه بتهشم في الجمجمة ونزيف في المخ بعد تعدى عمال كوافير، قائلا:" علي مازال متواجد داخل المستشفى فهو يعاني يعاني من أثر نزيف حاد في المخ، وظهور جزء من عظمة المخ بسبب الضرب بـ شومة على رأسه.

 

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :"علي مازال متواجد تحت الملاحظة لعدة أيام، لمراقبة تطور ونمو عظمة المخ وطريقة نموها وتأثيرها عليه في المستقبل، منوها بأن الحادثة وقع يوم 13 نوفمبر.

 

واسترسل:كان هناك شجار بين مالك سيارة وسايس بسبب ركنة سيارة، وتضامن بعض العمال بالكوافير مع السايس"، مضيفا: علي أصيب بشومة على رأسه، على آثرها تم نقله إلى المستشفى.

 

وأوضح: على متواجد داخل العناية المركزة حتى الآن، والحادث تحول إلى النيابة العامة.

الجمجمة نزيف في المخ عظمة المخ العناية المركزة النيابة العامة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

جمعة يرد علي سيدة تمسح قدمها بالماء في الوضوء لعدم قدرتها على رفعها

داخل معسكر منتخب مصر..قفشة يطلب من صلاح الحصول على قميص دي بروين

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

من 2000 لـ 3000 جنيه.. أفضل هواتف شاومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ