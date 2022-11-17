بسبب ركنة سيارة.. تفاصيل إصابة طالب بتهشم في الجمجمة

كشف حسام مكاوي تفاصيل إصابة ابنه بتهشم في الجمجمة ونزيف في المخ بعد تعدى عمال كوافير، قائلا:" علي مازال متواجد داخل المستشفى فهو يعاني يعاني من أثر نزيف حاد في المخ، وظهور جزء من عظمة المخ بسبب الضرب بـ شومة على رأسه.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :"علي مازال متواجد تحت الملاحظة لعدة أيام، لمراقبة تطور ونمو عظمة المخ وطريقة نموها وتأثيرها عليه في المستقبل، منوها بأن الحادثة وقع يوم 13 نوفمبر.

واسترسل:كان هناك شجار بين مالك سيارة وسايس بسبب ركنة سيارة، وتضامن بعض العمال بالكوافير مع السايس"، مضيفا: علي أصيب بشومة على رأسه، على آثرها تم نقله إلى المستشفى.

وأوضح: على متواجد داخل العناية المركزة حتى الآن، والحادث تحول إلى النيابة العامة.